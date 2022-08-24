لابيد: لسنا ضد اتفاق مع إيران لكننا ضد هذا الاتفاق لأنه سيئ

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح لابيد قائلا: "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق..نحن ضد هذه الاتفاق لأنه سيئ..لا يمكن قبوله كما هو مكتوب الآن"، على حد تعبيره.

وزعم: "على الطاولة الآن صفقة سيئة..ستعطي إيران مائة مليار دولار في السنة.. هذه مائة مليار دولار سنويا ستُستخدم لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط"، في إشارة منه الى محور المقاومة الذي يشكل تهديدا وجوديا للكيان الاسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين.

وعن الاتصالات مع الولايات المتحدة، قال لابيد: "إننا نجري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأمريكية حول جميع الأمور الخلافية".