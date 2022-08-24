إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة انتهكت أجواءها عبر السودان

العالم - السودان

ونقلت هيئة البث الإثيوبية الرسمية، أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محمّلة بالأسلحة لصالح إرهابيي جبهة تحرير تيغراي".

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في بيان سابق اليوم أن "جبهة تحرير تيغراي" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين بشنها هجمات شرقي البلاد.

واليوم، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.

وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".

وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".

من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.

وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.