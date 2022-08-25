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إصابة 3 جنود أمريكيين في هجمات صاروخية على موقعين في سوريا

إصابة 3 جنود أمريكيين في هجمات صاروخية على موقعين في سوريا
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح الخميس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا.

العالم - سوریا

وقالت القيادة في بيان: "تقديراتنا أن 2 أو 3 من منفذي الهجوم على قواتنا في سوريا والمشتبه بولائهم لإيران قتلوا خلال ردنا على استهداف مواقعنا ⁧‫".

وأضاف البيان القوات الأمريكية ردت على الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر هجومية.

وأشار البيان أن: "أحد أفراد الخدمة الأمريكية عولج في موقع دعم البعثة في كونوكو من إصابة طفيفة وأعيد إلى الخدمة واثنان آخران قيد العلاج من إصابات طفيفة".

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا.

وقالت مصادر في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.

وقالت مصادر محلية أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".

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إصابة 3 جنود أمريكيين في هجمات صاروخية على موقعين في سوريا

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