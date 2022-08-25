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 عبداللهيان: من المقرر ان نرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات مع تنزانيا

 عبداللهيان: من المقرر ان نرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات مع تنزانيا
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليل الاربعاء، أنه من المقرر ان نرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب مع تنزانيا، ويتم بناء عليها منح زخم للعلاقات.

العالم - ايران

وأفاد مراسل وكالة انباء "فارس" ، بأنه في المحطة الثانية من جولته الافريقية، وصل حسين امير عبداللهيان الى تنزانيا قادما من مالي، حيث كانت في استقباله وزيرة الخارجية التنزانية "ليبراتا مولامولا".

ولدى وصوله الى المطار، قال حسين أمير عبداللهيان للمراسلين، انه سيبلغ دعوة آية الله رئيسي الى الرئيس التنزاني للقيام بزيارة رسمية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره لنظيرته التنزانية لتوجيهه الدعوة له والوفد المرافق له من وزارة الخارجية والقطاع الحكومي والخاص، وقال: من المقرر خلال المحادثات مع وزيرة الخارجية التنزانية، ان نرسم خارطة طريق حول تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب، ويتم بناء عليها منح زخم للعلاقات.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى وجود رجال الاعمال واصحاب الصناعات والقطاعات الحكومية في هذه الزيارة، وقال: سيعقد رجال الاعمال واصحاب الصناعات ومسؤولو القطاعات الحكومية خلال الزيارة اجتماعات مهمة في دار السلام، وسنجري محادثات مع الرئيس التنزاني، وضمن ابلاغي دعوة السيد الدكتور رئيسي، وسنضع في حضوره اللمسات النهائية على خارطة الطريق التي سنتفق بشأنها مع السيدة وزيرة الخارجية.

كما تطرق وزير الخارجية الايراني الى زيارته الى زنجبار، وقال: خلال الزيارة الى زنجبار سيتم عقد اجتماع تجاري ولقاءات رسمية ايضا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولامولا للمراسلين، انها مسرورة جدا لزيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تنزانيا، وأنها تنتظر منذ مدة هذه الزيارة.

ووصفت ليبراتو مولامولا، العلاقات بين تنزانيا وايران بأنها علاقات وثيقة للغاية، مبدية ارتياحها لوجود وفد ايراني رفيع المستوى في بلادها. كما اعربت عن شكرها للسفير الايراني لتنسيقه لهذه الزيارة واللقاء.

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