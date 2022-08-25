وزير البيئة اللبناني يعلن عن خطوات لإخماد الحريق في اهراءات مرفأ بيروت

العالم - لبنان

وكشف أنه تم الاتفاق على 4 خطوات هي الآتية: أولاً، تم وضع، اعتباراً من اليوم، مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء من التي انهارت على الارض.

ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت وسيضع الخطة الكاملة لعملية التبريد على ان تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.

ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة وبدأ العمل على خطوات عملية بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الاهراءات لمعالجتها بطريقة سليمة بيئياً وتكسيرها.

رابعاً: عندما يتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات ومن ثم معالجتها بطريقة سليمة بيئياً.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من سقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، حيث ظهرت النار من أعلى الصوامع.