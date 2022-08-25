الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير البيئة اللبناني يعلن عن خطوات لإخماد الحريق في اهراءات مرفأ بيروت

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين عن عقد اجتماع الخميس ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الاطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الاهراءات في مرفأ بيروت وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة.

العالم - لبنان

وكشف أنه تم الاتفاق على 4 خطوات هي الآتية: أولاً، تم وضع، اعتباراً من اليوم، مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء من التي انهارت على الارض.

ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت وسيضع الخطة الكاملة لعملية التبريد على ان تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.

ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة وبدأ العمل على خطوات عملية بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الاهراءات لمعالجتها بطريقة سليمة بيئياً وتكسيرها.

رابعاً: عندما يتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد ضد الفطريات ومن ثم معالجتها بطريقة سليمة بيئياً.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من سقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، حيث ظهرت النار من أعلى الصوامع.

روابط ذات صلة

الرئيس اللبناني للقضاة: واجهوا من يقيد عدالتكم

إنهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

وزير البيئة اللبناني يعلن عن خطوات لإخماد الحريق في اهراءات مرفأ بيروت

شاهد بالفيديو.. ما الذي تحويه الاغوار الفلسطينية كي يهجر الاحتلال سكانها قسراً؟

شاهد.. هل يحدث حوار بين التيار الصدري والقوى السياسية؟

إذا كان رب البيت للخمر شاربا..

دمشق تكسر صمتها وترد على رسائل "الغزَل" التركية