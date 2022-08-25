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وزير الصدر يهاجم الأحزاب والقضاء العراقي

وزير الصدر يهاجم الأحزاب والقضاء العراقي
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

هاجم صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر،، اليوم الخميس، مناوئيه من الأحزاب، مؤكدا أنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم الى الآن، على حد وصفه.

العالم - العراق

وأدناه نص البيان:

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