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دمعة عطش - ملا باسم الكربلائي

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

| الشاعر وسام الشويلي

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قصيدة الأربعين بأربع لغات

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