ستولتنبرغ يعتبر تعاون روسيا والصين في القطب الشمالي بمثابة تحد للناتو

العالم- أوروبا

وفي مقالة لصحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أشار الأمين العام إلى أن روسيا "زادت بشكل كبير من نشاطها العسكري" في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "لا شك في أن قدرة روسيا على تعطيل تعزيزات الحلفاء في شمال الأطلسي، تشكل تحديا استراتيجيا للحلف" على حد قوله.

ووفقا للأمين العام، تعمل الصين أيضا على "توسيع وجودها" في المنطقة، وتعلن نفسها "دولة شبه قطبية" وتخطط لإنشاء "طريق الحرير القطبي" الذي يربط الصين بأوروبا عبر القطب الشمالي.

وقال ستولتنبرغ: "في وقت سابق من هذا العام، أعلنت بكين وموسكو الالتزام بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي كجزء من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".

ونوه ستولتنبرغ بأن الناتو "يهمه الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون في أقصى الشمال".

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه "بمجرد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، فإن سبع دول من بلدان القطب الشمالي الثماني، ستكون أعضاء في الناتو". وشدد على أن ذلك "سيعزز بشكل كبير موقفنا في أقصى الشمال وسيعزز قدرتنا في مجال دعم حلفائنا في البلطيق".