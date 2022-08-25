الشهيد إبراهيم النابلسي شعلة جديدة لجيل كبير من الفلسطينيين

العالم – فلسطين

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "غياهب الكيان" وبشأن الشهيد إبراهيم النابلسي قال نبيه عواضة: باختصار هذه هي فلسطين.. يقوم الاحتلال منذ البداية من خلال عمليات الهدم والاعتقالات والقتل والمجازر ومصادرة الأراضي، بإفلات جيش المستوطنين بين السكان الفلسطينيين ليقوموا بالاعتداء عليهم وقتلهم بدم بارد.

وأضاف أن هذا الوضع كان قائماً ليأتي حدث فريد ومميز مثل الشهيد إبراهيم النابلسي ويحيل القضية إلى الواجهة من جديد، ويتحول هؤلاء الأشخاص إلى إيقونات لشعبهم الفلسطيني.

وأوضح عواضة أن: هذه بحد ذاتها جزء من المعادلة التي لها علاقة باستمرارية الصراع ما بين الفلسطيني والكيان الصهيوني، وهي بحدا ذاتها تعبر عن فشل كبير للسياسات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الإسرائيلي يفعل كل ما بوسعه من أجل كي الوعي الفلسطيني وردع الفلسطيني وقتله حتى وهو في مقتبل العمر، لكي يحيله إلى مجرد أرقام في مجتمعاتهم.

وأشار نبيه عواضة إلى أن إبراهيم النابلسي قد تحول وخلال سنوات قليلة جدا إلى ما يشبه الشعلة بالنسبة لجيل كبير من الفلسطينيين، ويعدي كذلك أماكن أخرى في فلسطين كما حصل في سلوان قبل عدة أيام.. ونوه أن هذا يعد تاثراً كبيراً بشخصية إبراهيم.

وخلص إلى أن القضية الفلسطينية بحد ذاتها هي قضية ولادة للبطولات والانتصارات والفعل الذي يحيل الإسرائيلي فورا إلى عاجز.

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https://www.alalam.ir/news/6327443