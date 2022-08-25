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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه النووية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه النووية
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار الواقعة قربها.

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس إن "المدفعية الأوكرانية قصفت في منطقة محطة الطاقة النووية سبع مرات من مدافع من العيار الثقيل خلال اليوم الماضي."

وأوضح أن "القصف كان مصدره مواقع نارية للقوات الأوكرانية قرب عدد من البلدات الواقعة على الضفة المقابلة لخزان مياه "كاخوفكا".

وأضاف المتحدث أن "المدفعية الروسية قمعت بنيران جوابية البطاريات المعادية".

وفي وقت سابق أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة، متهما الغرب بمساعدة نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي.

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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه النووية

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