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نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

سحبت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

العالم- منوعات

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول

المجموعة الثانية: بورتو -

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ -

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام

المجموعة الخامسة: ميلان -

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي -

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.

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