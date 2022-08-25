لندن وكييف توقعان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا

العالم- أوروبا

وقالت الحكومة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: "وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تاريخية مع أوكرانيا تُلزم الأطراف بتبادل الخبرات الهندسية وتعد بحزمة دعم بريطانية جديدة من أجل إعادة بناء البنية التحتية".

ووفقا لها، فإن وزير النقل البريطاني غرانت شيبس عقد لقاء عن طريق الاتصال بالفيديو مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، بحثوا خلاله خطة العمل المشتركة.

وكجزء من الاتفاقية الموقعة، ستزود بريطانيا أوكرانيا بالخبراء من الشركات والمؤسسات البريطانية الخاصة للمساعدة في إعادة بناء المطارات والمدارج والموانئ.

وقدم شابس أثناء الاجتماع مزيدا من التفاصيل حول حزمة مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لإعادة بناء السكك الحديدية في أوكرانيا، تم الإعلان عنها في وقت سابق خلال قمة مجموعة السبع.