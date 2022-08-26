إقامة صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دعما للأسرى

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وقال جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي:"نحن في هذه الصلاة الجامعة لكافة الفصائل نعبر عن دعمنا واسنادنا لكافة الأسرى في خطواتهم النضالية لنيل أدنى درجة من حقوقهم، حيث يتعرض الأسرى لأبشع أنواع التعذيب".

اما حركة حماس فقد نظمت فعالية دعم ومناصرة للاسرى في سجون الاحتلال، وذلك في مخيم البريج وسط غزة، أكدوا فيها على أن بوصلة المقاومة لازالت تشير صوب الأسرى.



حملة تنكيل تمارسها ادارة السجون الاسرائيلية لثني الاسرى عن مواصلة انتفاضتهم، والتي يطالبون فيها بحقوقهم وعلى رأسها انهاء سياسة العزل الانفرادي والاهمال الطبي وغيرها من المطالب التي كفلتها المواثيق الدولية.



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