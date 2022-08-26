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5 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

5 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

العالم- فلسطین

وذكرت مصادر محلية، أن من بين المصابين مراسل تلفزيون فلسطين أنال الجدع.

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