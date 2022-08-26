وزیر الاتصالات: ايران حققت التقدم في الكثير من المجالات بجهود علمائها الشباب

العالم- ايران

وقال زارع بور في تصريح له اليوم الجمعة: يجب أن نطلع شعبنا على أي انجاز يحققه ابناؤه في مختلف المجالات كي نزرع الامل في نفوسهم حيث من المقرر أن يتم خلال الايام القلائل القادمة تصدير أول شحنة من المعدات الاتصالاتية التي تم انتاجها في داخل ايران الى بعض الدول.

وأشاد " زارع بور " بتطوير الشركات المعرفية في ايران خلال الاعوام الماضية وتقويتها، مؤكدا أن ايران سوف تصدر شاشات عرض الى 90 بلدا في الايام المقبلة.

واستطرد وزير الاتصالات قائلا: ان الشبان الايرانيين يبذلون كل ما لديهم من جهود لتقدم وتطور الوطن الاسلامي ويسهرون الليالي لتحقيق هذا الهدف، مشيرا الى جهودهم العلمية الجبارة التي يبذلونها بكل جد ومثابرة.