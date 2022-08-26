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صعدة.. فعاليات نسائية بذكرى استشهاد الإمام زيد 'ع'

صعدة.. فعاليات نسائية بذكرى استشهاد الإمام زيد 'ع'
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

نظمّت الهيئة النسائية الثقافية في عدد من مديريات محافظة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، فعاليات خطابية بذكرى استشهاد زيد بن علي (عليهما السلام) تحت شعار "بصيرة وجهاد".

العالم-اليمن

وفي الفعاليات بمديريات صعدة، الصفراء، مجز، كتاف، حيدان، ساقين ورازح، أوضحت المشاركات أن زيد بن علي (عليهما السلام) يمثل رمزاً من رموز الإسلام، يستلهم الجميع من حياته الجهادية أعظم الدروس والعبر في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أهمية الاقتداء والتأسي بزيد بن علي (عليهما السلام) في إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثورة على الظالمين والمستكبرين.

وأكدت المشاركات، أن الشعب اليمني يسير على خطى زيد بن علي (ع) في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منذ ثمان سنوات، ولن يخضع أو يتراجع حتى تحرير كل شبر في أرضه من دنس الغزاة والمحتلين.

تخللت الفعاليات قصائد شعرية ومشاركات إنشادية وكلمات خطابية وفقرات، عبرت عن عظمة زيد بن علي (عليهما السلام) ونهجه الثوري والجهادي.

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صعدة.. فعاليات نسائية بذكرى استشهاد الإمام زيد 'ع'

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