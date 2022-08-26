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واشنطن تؤكد دعمها للنظام الديمقراطي في باكستان

واشنطن تؤكد دعمها للنظام الديمقراطي في باكستان
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت الولايات المتحدة إنها تدعم المبادئ الديمقراطية في باكستان، بعد توجيه اتهامات لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي ينتقد واشنطن علنا.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "نؤيد الدعم السلمي للمبادئ الديمقراطية والدستورية والقانونية"، مضيفا: "نعتبر أن باكستان مزدهرة وديمقراطية حيوية لمصالح الولايات المتحدة".

وامتنع عن التعليق بدقة أكبر على التهم الموجهة إلى خان الذي أطيح به في تصويت برلماني في أبريل لكنه يأمل في العودة عبر الانتخابات.

ونظم خان مسيرات للاحتجاج على خليفته شهباز شريف، وقال إن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة ضده، وهي معلومات نفتها واشنطن مرارا مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة.

وأفرج عن خان مؤقتا بكفالة بعدما وجهت إليه محكمة مكافحة الإرهاب اتهامات بسبب تعليقات ضد قاضٍ بشأن اعتقال مسؤول في حزب رئيس الوزراء السابق.

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