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الحديدة.. وقفات احتجاجية تندد بالحصار واحتجاز السفن النفطية

الحديدة.. وقفات احتجاجية تندد بالحصار واحتجاز السفن النفطية
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء مديريات محافظة الحديدة اليمنية اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة تنديدا باستمرار الحصار واحتجاز سفن النفط والمازوت تحت شعار " استمرار الحصار واحتجاز سفن النفط والمازوت جرائم أمريكية بتواطؤ أممي".

العالم-اليمن

وأدان المشاركون في الوقفات، احتجاز دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي لسفينتي المازوت "جولد إيجلي" و"فوس باور" في عرض البحر الأحمر.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات أن الهدنة المؤقتة تمثل فرصة لقوى العدوان للخروج من ورطتها والاستجابة الفورية لنصيحة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، محذرة من استمرار الحصار ونهب ثروات الشعب اليمني والامتناع عن صرف المرتبات، واستمرار سياسة المراوغة والتلاعب بالوقت.

وأشارت إلى أن أبناء الشعب اليمني لن يظلوا مكتوفي الأيدي ولن يطول صمتهم أمام كل هذه الممارسات اللا إنسانية، مطالبة القوة الصاروخية والجوية بالاستعداد لتوجيه أقسى الضربات لعواصم دول العدوان واستهداف المصالح والقواعد الأمريكية والإسرائيلية في دول العدوان إذا ما استمر الحصار وأعمال القرصنة البحرية.

ودعت البيانات إلى الاستمرار في التحشيد لميادين التدريب والتأهيل والتطوير للقدرات العسكرية، واستغلال نعمة الأمطار بزراعة الأراضي الصالحة للزراعة وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية.

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