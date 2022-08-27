قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري

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وقد توفي المجتهد الكبير وأستاذ الأخلاق "محمد علي ناصري" صباح امس الجمعة 26 أغسطس /آب في مستشفى "أمين" بإصفهان والتي دخل فيها خلال الأشهر الماضية بسبب مرض كان يعاني منه.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان اية الله خامنئي قدم التعازي بمناسبة وفاة العالم الرباني العلامة آية الله "محمد علي ناصري"رحمة الله‌ علیه لاهالي محافظة اصفهان ومحبي الفقيد والمستفيدين من بركاته وخاصة اولاده المحترمين؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على الفقيد بالرحمة والغفران.

واضاف سماحته: كان هذا العالم الفاضل ومعلم الأخلاق يعتبر مهمة التزكية ونشر التعاليم الأخلاقية للإسلام من واجباته، وكان يستخدم تعبيرًا مؤثرًا وثاقبًا في هذا المجال بما كان يمتلك من خشوع وخضوع القلب. عليه رحمه الله ورضوانه . أسأل الله تعالى أن يتقبل خدماته وأن يغفر له.

سيرة الراحل آية الله ناصري

ولد آية الله ناصري عام 1349 هـ ق في مدينة دولت آباد برخار، على بعد 10 كيلومترات من مدينة أصفهان، في عائلة متدينة. وكان والده الحاج الشيخ محمد باقر ناصري من علماء عصره.

بعد هجرة والده إلى النجف الأشرف، بدأ آية الله ناصري دراسته في سن مبكرة وبعد سنتين ذهب إلى الحوزة العلمية في أصفهان. في سن الـ14، انتقل إلى النجف الأشرف وتابع تعليمه هناك.

ثم هاجر وبأمر أستاذه آية الله السيد محمد كشميري إلى أصفهان واستمر بالتدريس والتفسير وتربية الطلاب لسنوات عديدة في الحوزة العلمية.

ألف الفقيد عدة كتب باللغة الفارسية حول الإمام المهدي (عج) ووخطب نهج البلاغة. كما أشرف على المراكز العلمية التالية في مدينتي قم وأصفهان.