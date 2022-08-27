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البنتاغون يوقع عقدًا لشراء أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

البنتاغون يوقع عقدًا لشراء أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أنها منحت عقدا لشركة أسلحة أمريكية لشراء أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ستقوم بتسليمها لأوكرانيا.

العالم-الاميركيتان

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا قالت فيه: "إن وزارة الدفاع الأمريكية منحت عقدًا لشركة الدفاع الأمريكية العملاقة Raytheon Technologies لشراء أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS لأوكرانيا.

وقالت الوكالة: "تم عقد اتفاق مع شركة "ريثيون -ماساتشوستس" ومنحت عقدًا ثابتًا بقيمة 18 مليار دولار لشراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الوطنية المتقدمة (NASAMS)".

تابع البيان: "تم تخصيص الأموال لإبرام هذا العقد على حساب مبادرة المساعدة العسكرية الأوكرانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لمرة واحدة لأوكرانيا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تتضمن الحزمة ستة صواريخ NASAMS.

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