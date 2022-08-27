اليوم .. المنتخب العراقي للناشئين يواجه جزر القمر

العالم - العراق

ويتطلع المـدرب أحمد كاظم وطاقمه المساعد المضي قدماً في تحقيق الفوز وحصد النقاط بعد انتصاره الثمين على المغرب، وحسن اختياره السيناريو الصحيح لإدارة هذه المباراة، على الرغم من قلة الاعداد وعدم معرفته العميقة بقدرات لاعبيه بعد تسلمه المهمة قبل شهر من الآن، خلفاً للمدرب حسن كمال ، وذلك بالاعتماد على اللعب المباشر والتحولات السريعة في وسط الملعب، معززاً النسق الخططي بالتحصينات الدفاعية التي عقدت الحسابات على منافسه المغربي ومنحت له نقاط المواجهة كاملة.

ويدرك المـدرب كاظم جيداً أن لقاء اليوم لا يخلو من التعقيدات الخططية كونه سيواجه فريقاً عنيداً يلعب حتى النفس الأخير ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يمتازون باللياقة العالية والقوة في افتكاك الكرة والصراعات البدنية في مختلف أرجاء الملعب، فضلا عن اللعب السلس والتمريرات المؤثرة التي يتقنها ولعب الكرات إلى الفراغات مع مرونة واضحة في الانتقالات إلى الأمام وتغيير اتجاه اللعب، وقد استطاع تحويل تأخره بهدف واحد إلى انتصار مستحق على موريتانيا بثلاثة مقابل هدفين في المباراة الأولى، على الرغم من النقص العددي الذي حصل في التشكيل بعد طرد المدافع يوريس كالدن.