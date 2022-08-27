اختتام مسابقات رماية القناص العسكري بفوز إيران

العالم – ايران

المنافسةُ نُظمت في مدينةِ يزد وسطَ ايران في إطارِ الالعابِ العسكرية الدولية لعامِ الفين واثنين وعشرين برعايةِ روسيا واستضافةِ القوة البرية للحرس.

وقال المتحدث باسم المسابقات، العميد مهدي سرور: "انتهت الدورةُ الثامنة من المسابقات بفوزِ فريقِ حرس الثورة الاسلامية، وبحسبِ الفِرقِ المشاركة وتقييمِ الخبراء، وبالنظرِ إلى تنوعِ المراحل، فقد أقيمت هذه المسابقات على مستوى عالٍ من الجودة، وتمكنت من إثباتِ قدراتِ القواتِ البرية لحرسِ الثورةِ الاسلامية".

تنافست الفِرقُ في الأقسام العشرين للبطولة بمراحلِها الثلاث، الفرديةِ والثنائيةِ والجماعية وجاءت النتائجُ على الشكلِ التالي، حلَ منتخبُ الجمهورية الإسلامية الايرانية، اولًا بفوزِه بستةَ عشرَ قسمًا، والمنتخبُ الصيني، ثانياً والمنتخبُ الروسي ثالثاً .

كما قال مدير الفريق الروسي، دانيل كيسلو: "كان مستوى المسابقات عالياً وفي مستوى المعايير الدولية وكانت المنافسةُ متقاربةً للغاية بين الفرق".

من جهته قال قناص من الفريق الايراني، علي احمدي: "بعضُ الفرقِ المشاركة حصلت على المراكزِ الاولى في السنواتِ السابقة، وكرّست إيران امكاناتِها كمضيفةٍ جيدة للبطولة".

حملت المسابقات اهدافاً اهمُها تمتينُ العلاقاتِ العسكرية بين الدولِ المشاركة في مجالات عدة، منها التدريباتُ العسكرية وتبادلُ الخبرات والمعدات وتفعيلُ القوة القتالية للقوات والرقيُ بمستوى الصداقة والعلاقاتِ الأخوية وتعزيزُ اجواءِ السلام والأمنِ المستدام في المنطقة والعالم.

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