السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مجلس النواب العراقي: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني

رئيس مجلس النواب العراقي: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، القوى السياسية الى جلوس لطاولة الحوار وحل الازمة السياسية الراهنة، فيما اكد أن الحكومة الحالية لن تتمكن من الانفاق نهاية العام الحالي.

العالم - العراق

وقال الحلبوسي في كلمته خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة :"نجدد التأييد لمبادرة الحوار الوطني لجمع الفرقاء بغية معالجة الازمة"، مؤكدا "على جميع الاطراف ان تقف وقفة جادة بشأن تعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية".

وأضاف، أن "نهاية العام الجاري سوف لن تكون الحكومة الحالية بالانفاق على اي جانب لانتهاء السنة المالية"، مشيرا الى أن "الدستور لا يتيح لاي طرف تعطيل مؤسسات الدولة، رغم انه يكفل الاحتجاج السلمي، والفعاليات السياسية".

وبين الحلبوسي، أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه".

واشار الحلبوسي إلى أن المرأة العراقية قدمت درساً عظيماً من الصبر والتضحية.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مقتل اربعة ارهابيين في ديالى شرق العراق

التيار الصدري يجدد مطالبته بحل البرلمان العراقي

خارجية العراق تعلن استكمال إجراءات نقل جثامين 3 عراقيين من تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان : العلاقات الايرانية التنزانية اخذة بالتوسع

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2022

وزارة الصحة: 37 وفاة جديدة بكورونا في إيران

فيديو غرافيك .. قبضة ايران الحديدية

قاليباف: النظرية الدفاعية لدى ايران تقوم على اساس ارساء الامن والسلام

رئيس مجلس النواب العراقي: نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني