مع اقتراب الأربعين.. النظام البحريني يفرض قيودًا على سفر المواطنين 

العالم- البحرين

وأظهر الرابط الإلكتروني للاستمارة اشتراط الوزارة تحديد المواطنين لوجهة السفر وأسبابه، في حين أثار المواطنون هواجس من تعمدها إصدار هذا القرار المفاجئ في هذا التوقيت، مع اقتراب موسم زيارة الأربعين وتوجه آلاف المواطنين البحرينيين إلى مدينة النجف وكربلاء في العراق، لأداء الشعائر الدينية من كل عام، ضمن ملايين الزوار في هذا الموسم السنوي.

ورأى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا الإجراء يقيد الحريات الفردية والجماعية في البلاد، كما يجب التراجع عنه لأنه تمييزي بشكلٍ خاص ضد المواطنينه.

يذكر أن النظام البحريني منع الآلاف من المواطنين منذ نحو شهر من السفر إلى زيارة العتبات الدينية المقدسة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح.

وكان النظام قد أصدر قرارًا بمنع المواطنين من السفر إلى العراق وإيران، وحرمانهم من المشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين منذ العام 2020، بذريعة تفشي فيروس كورونا.