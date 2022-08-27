السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مع اقتراب الأربعين.. النظام البحريني يفرض قيودًا على سفر المواطنين 

مع اقتراب الأربعين.. النظام البحريني يفرض قيودًا على سفر المواطنين 
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب أربعين الإمام الحسين (ع)، واستعداد آلاف المواطنين من البحرين للتوجه إلى زيارة ضريحه والعتبات المقدسة في العراق وإيران، أقدمت إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في البحرين على فرض استمارة "طلب تصريح سفر".

العالم- البحرين

وأظهر الرابط الإلكتروني للاستمارة اشتراط الوزارة تحديد المواطنين لوجهة السفر وأسبابه، في حين أثار المواطنون هواجس من تعمدها إصدار هذا القرار المفاجئ في هذا التوقيت، مع اقتراب موسم زيارة الأربعين وتوجه آلاف المواطنين البحرينيين إلى مدينة النجف وكربلاء في العراق، لأداء الشعائر الدينية من كل عام، ضمن ملايين الزوار في هذا الموسم السنوي.

ورأى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا الإجراء يقيد الحريات الفردية والجماعية في البلاد، كما يجب التراجع عنه لأنه تمييزي بشكلٍ خاص ضد المواطنينه.

يذكر أن النظام البحريني منع الآلاف من المواطنين منذ نحو شهر من السفر إلى زيارة العتبات الدينية المقدسة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح.

وكان النظام قد أصدر قرارًا بمنع المواطنين من السفر إلى العراق وإيران، وحرمانهم من المشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين منذ العام 2020، بذريعة تفشي فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

البحرين/الوفاق توثق انتهاكات طالت الشعائر الدينية واعتقالات للمواطنين

النشطاء البحرينيون يطلقون حملة التغريد على وسم 'البحرين المحتلة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-08-2022

باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى930 قتيلاً

امير عبداللهيان يغادر زنجبار عائدا الى طهران

الحركة الأسيرة: الدخول في مرحلة حل التنظيم بسجون الاحتلال اعتبارا من الاحد

الجهاد الإسلامي: احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب تستوجب حراكاً حقيقياً