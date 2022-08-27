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اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء

اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم.

العالم - فلسطين

ودعا اشتية في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف اليوم السبت، "جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على "إسرائيل" للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، معتبرا احتجاز الاحتلال للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ووجه اشتية التحية لأسر الشهداء، معبرا عن مواساته لهم، ومستشعرا حجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم، والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم؛ سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم الشهداء، وجميع شهداء الوطن، بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

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