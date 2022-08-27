المؤامرة المختلقة على بن سلمان

العالم – المحميات

في الفترة الماضية كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتعرض لمؤامرة تستهدفه وتستهدف نظام الحكم الملكي السعودي.

وطبعا هذه المؤامرة مثل كل الناس في الكوكب والكواكب المجاورة -إذا موجودين- كان الإعلام السعودي هو الوسيلة الوحيدة التي أخبرتنا عن هذه المعلومة شديدة الأهمية.

أنها مؤامرة وأنها موجهة ناحية بن سلمان وأنها خطيرة وخطيرة.. ولكن نحن في كل الكوكب كلنا لم نكن نعرف بها الحكاية.

الحكاية أنهم أتوا بمذيع إسمه رامي جان وقام هو في قناة من هذه القنوات وبدأوا يحكون لنا خبر هذه المؤامرة الخطيرة.

هم يقولون إن أنظمة وأجهزة مخابرات غربية.. وتحديدا الأميركية ضالعة بالمؤامرة.. أحزاب وتوجهات كلها بدأت بالمؤامرة لما جاء بن سلمان إلى السلطة.

هذا طبعا يثير سؤالا مهماً كثيرا.. لماذا بن سلمان؟ ومن الطبيعي أن يجاوبنا الإعلام السعودي على هكذا سؤال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...