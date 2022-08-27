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السفير الإيراني في بيروت: مستعدون لإرسال الوقود هبة غير مشروطة

السفير الإيراني في بيروت: مستعدون لإرسال الوقود هبة غير مشروطة
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني استعداد بلاده لإرسال الوقود​ اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء كهبة غير مشروطة فور قبول الحكومة اللبنانية بذلك.

العالم-لبنان

وقال السفير الإيراني إن "بلاده حريصة على تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني، وفي حال قبول لبنان للهبة، سيكون بالإمكان إرسال وفد رسمي إلى طهران للتنسيق المباشر بشأن خطة التنفيذ".

تصريح السفير الإيراني​ جاء خلال استقباله الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، الذي أكد "تقدير الحزب لدور إيران الذي أسهم في تجنيب لبنان والمنطقة الوقوع في فخ الكثير من المؤامرات الهادفة إلى تغيير هوية المنطقة وإسقاط قضاياها المحقة وفي مقدمتها تحرير فلسطين​".

كما ثمن حجازي "المبادرات الإيرانية الداعمة للشعب اللبناني والتي تساعده في تجاوز محنته، وليس آخرها هبة الوقود الإيراني غير المشروطة"، معبرا عن أسفه لعدم قبول الحكومة اللبنانية حتى الساعة الهبة رغم المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني​ نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء.

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