"قسد" تحاصر عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور

العالم-سوريا

وقال مراسل العالم في سوريا انه حسب معلومات من الاهالي فإن الحصار بدأ ليلة الأربعاء واستمر حتى فجر اليوم الخميس واعتقلت من خلالها عشرات الأشخاص بعد أن طوقت القرى والبلدات بالكامل وفرضت عليها حظر تجوال استمر لساعات.

وحسب المعلومات ذاتها فإن التهمة الموجهة لمن تم اختطافهم التحريض على خروج تظاهرات ضدها ما أثار، ردود فعل غاضبة عند الأهالي الذي طالبوا بالإفراج الفوري عن أبنائهم مهددين بالخروج في مظاهرات كبيرة.

وتشهد مناطق انتشار قوات “قسد” بريف ديرالزور بين الحين والآخر تظاهرات واحتجاجات شعبية رافضة لسياسات ميليشيا “قسد” من فرض حملات “التجنيد الإجباري” للشبان أو للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة المتردي.

وكانت الميليشيا قد فرضت قبل أيام قليلة حصاراً كاملاً على حي “اللطوة” داخل بلدة “ذيبان” بريف ديرالزور الشرقي، استمر لمدة أربعة أيام، وكذلك قامت بمحاصرة قرية “الشنان” شرق ديرالزور لمدة ثلاثة أيام.

و قتل اليوم عنصر من ميليشيا قسد برصاص مجهولين على طريق بلدة الصور شمال دير الزور .