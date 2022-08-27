السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" تحاصر عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

يستمر التصعيد من قبل ميليشيا "قسد” ضمن مناطق انتشارها بريف ديرالزور وقامت القوات بفرض حصار كامل على قرى وبلدات “الجيعة” و”الحصان” و”شقرا” و”محيميدة” بريف ديرالزور الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

وقال مراسل العالم في سوريا انه حسب معلومات من الاهالي فإن الحصار بدأ ليلة الأربعاء واستمر حتى فجر اليوم الخميس واعتقلت من خلالها عشرات الأشخاص بعد أن طوقت القرى والبلدات بالكامل وفرضت عليها حظر تجوال استمر لساعات.

وحسب المعلومات ذاتها فإن التهمة الموجهة لمن تم اختطافهم التحريض على خروج تظاهرات ضدها ما أثار، ردود فعل غاضبة عند الأهالي الذي طالبوا بالإفراج الفوري عن أبنائهم مهددين بالخروج في مظاهرات كبيرة.

وتشهد مناطق انتشار قوات “قسد” بريف ديرالزور بين الحين والآخر تظاهرات واحتجاجات شعبية رافضة لسياسات ميليشيا “قسد” من فرض حملات “التجنيد الإجباري” للشبان أو للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة المتردي.

وكانت الميليشيا قد فرضت قبل أيام قليلة حصاراً كاملاً على حي “اللطوة” داخل بلدة “ذيبان” بريف ديرالزور الشرقي، استمر لمدة أربعة أيام، وكذلك قامت بمحاصرة قرية “الشنان” شرق ديرالزور لمدة ثلاثة أيام.

و قتل اليوم عنصر من ميليشيا قسد برصاص مجهولين على طريق بلدة الصور شمال دير الزور .

روابط ذات صلة

اهالي محيميدة يسيطرون على حاجز تابع لـ"قسد" في دير الزور

مقتل عنصرين من "قسد" وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار غرب ديرالزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال قمة "تيكاد".. اليابان تعلن دعم إفريقيا بـ30 مليار دولار وتمنح تونس 100 مليون دولار

تحالف الفتح يرد على تغريدة وزير الصدر بشأن الانتخابات المقبلة

بعد استقبال زعيم البوليساريو.. المغرب يعتبر أن رد فعل تونس سيعمق الأزمة الثنائية

"قسد" تحاصر عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور

الحوثي يحسم أمر مزاعم تعرض اليمن لقصف "إسرائيلي" ويكشف أسلحة ردع

الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة محاولة لخنق الفلسطينيين