قطر تتطلع لتوافق قريب بين واشنطن وطهران في المفاوضات النووية

العالم - قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن الخليفي أكّد خلال الاجتماع، "أهمية السير قدماً في سبيل إحياء الاتفاق النووي، والذي يصبّ في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، وتطلّع دولة قطر إلى توافق قريب بين الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كذلك، أجرى الخليفي اتصالاً هاتفياً مع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، معرباً عن تقدير قطر الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في مباحثات الغاء الحظر.

وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها تلقّت الرد الأميركي على ملاحظاتها، وأنها ستعقّب عليها فور انتهاء التقييم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.