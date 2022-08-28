شاهد.. سلطات الاحتلال تمنع مراسل قناة العالم من إجراء مقابلة مع الاسير العواودة

العالم - فلسطين

خليل العواودة

وظهر عواودة في صور مؤلمة جدًا حيث بدا متهالكًا بعدما فقد جزءا كبيرا من وزنه، وبات أشبه بالشبح نتيجة الإضراب الطويل، دون أن يؤثر ذلك في عزيمته وإصراره على المضي في معركته حتى الحرية.

الأسير خليل عواودة

والأسير عواودة، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام، في 2/7/2022، بعد إخلال سلطات الاحتلال بالاتفاق الذي كان يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، بعدما استمر إضرابه 111 يومًا متتالية.

وأوقف جيش الاحتلال، الجمعة الماضية، مؤقتا أمر الاعتقال الإداري لعواودة بسبب تدهور حالته، لكن متحدثا عسكريا في جيش الاحتلال قال إنه غير مسموح له بمغادرة المستشفى.

ونشط عواودة في عدة حملات تطوعية، عدا عن أنه أسير محرر، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 13 عامًا.

وينتظر الأسير -الحافظ لكتاب الله- لحظات حرية يحقق فيها نصرًا على سجانه، الذي اعتقله في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021