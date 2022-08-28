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جماعة تشادية متمردة تعلن قتل عشرة جنود شمالي البلاد والحكومة تنفي

جماعة تشادية متمردة تعلن قتل عشرة جنود شمالي البلاد والحكومة تنفي
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت جماعة "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" في ​تشاد​، أنها قتلت عشرة جنود واسرت ثمانية آخرين شمال ​البلاد​، جراء هجوم للجيش التشادي عليهم في منطقة تيبيستي الشمالية المتاخمة للنيجر و​ليبيا​.

العالم - افريقيا

واشار المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنه "على الرغم من دخول نحو 20 عربة تابعة للجماعة المتمردة البلاد الأسبوع الماضي، لم يسجل حصول أي "مناوشات" مع القوات الحكومية"، مضيفاً "اننا كنا نراقب هذه الأرتال بالطائرات وقد غادرت الأراضي التشادية قبل أيام"، واصفا بيان الجماعة بأنه "أخبار كاذبة".

وشهدت منطقة تيبيستي ظهور العديد من حركات التمرد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

ومنذ اكتشاف مناجم الذهب فيها عام 2012، تدفق الى المنطقة آلاف المنقبين إضافة الى جماعات متمردة من تشاد والسودان المجاور تسعى لاستخدام المعدن الأصفر في تمويل عملياتها المسلحة.

كما اتهمت جماعة "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" فرنسا بالتحليق فوق مواقعها بطائرات من مهمة برخان لمكافحة الجهاديين، محذرة بأنها ستعتبر أي قصف بمثابة إعلان حرب.

وتشكل "مجلس القيادة العسكرية" عام 2016 بعد حدوث انقسام داخل جماعة "جبهة التغيير والتوافق" (فاكت) المتمردة.

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