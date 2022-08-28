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وزير الصدر يغرد عن 'عراق جديد'

وزير الصدر يغرد عن 'عراق جديد'
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا وزير زعيم التيار الصدري في العراق صالح محمد العراقي، اليوم الاحد، الى عراق جديد يخلو من التبعية، ويسود السلام فيه.

العالم - العراق

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وزير الصدر يغرد عن 'عراق جديد'

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