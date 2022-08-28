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أنقرة تتهم اليونان باتخاذ خطوات عدائية ضد مقاتلات تركية عبر منظومة "إس-300"

أنقرة تتهم اليونان باتخاذ خطوات عدائية ضد مقاتلات تركية عبر منظومة
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بتعرض مقاتلات تركية لخطوات عدائية من جانب منظومة دفاع جوي طراز "إس-300" عائدة لليونان، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجه وشرق المتوسط.

العالم - تركيا

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، ذكرت مصادر في وزارة الدفاع أن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس الحالي.

ولفتت إلى أن قيام الجانب اليوناني بالتحرش بمقاتلات إف-16 تركية، عبر تتبعها برادار منظومة “إس-300” منصوبة في جزيرة كريت.

وأشارت إلى أن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم الحادثة، وعادت إلى قواعدها سالمة.

وشددت تركيا على أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، يعد دليلا على تفعيل اليونان لبطاريات إس-300.

وأشارت إلى أن اليونان، العضو في الناتو، تزودت بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاما.

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أنقرة تتهم اليونان باتخاذ خطوات عدائية ضد مقاتلات تركية عبر منظومة "إس-300"

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