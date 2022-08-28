أنقرة تتهم اليونان باتخاذ خطوات عدائية ضد مقاتلات تركية عبر منظومة "إس-300"

العالم - تركيا

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، ذكرت مصادر في وزارة الدفاع أن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس الحالي.

ولفتت إلى أن قيام الجانب اليوناني بالتحرش بمقاتلات إف-16 تركية، عبر تتبعها برادار منظومة “إس-300” منصوبة في جزيرة كريت.

وأشارت إلى أن المقاتلات التركية واصلت مهامها كما هو مخطط رغم الحادثة، وعادت إلى قواعدها سالمة.

وشددت تركيا على أن تتبع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، يعد دليلا على تفعيل اليونان لبطاريات إس-300.

وأشارت إلى أن اليونان، العضو في الناتو، تزودت بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاما.