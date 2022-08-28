صالح يدين استهداف البعثات الدبلوماسية ويؤكد الالتزام بحمايتها

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أستقبل في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة".

وشدد صالح، خلال اللقاء، على "أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي".

وأشار إلى أن "الحادث الذي تعرّضت له عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر"، مؤكداً أن "القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها".