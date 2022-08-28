الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صالح يدين استهداف البعثات الدبلوماسية ويؤكد الالتزام بحمايتها

صالح يدين استهداف البعثات الدبلوماسية ويؤكد الالتزام بحمايتها
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة تعزيز العلاقات العراقية الأسترالية، مؤكداً أن قوات الأمن ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أستقبل في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة".

وشدد صالح، خلال اللقاء، على "أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي".

وأشار إلى أن "الحادث الذي تعرّضت له عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر"، مؤكداً أن "القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها".

روابط ذات صلة

رئيس وزراء العراق يلتقي رئيس مجلس القضاء

وزير الصدر يغرد عن 'عراق جديد'

انطلاق مراسم الأربعين من أقصی نقطة في حدود العراق

الامن العراقي يحدد أهداف 'عملية الإرادة الصلبة 6' في كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس العراق يبحث مع بلاسخارت سبل الخروج من الأزمة

عقب السماح للمستوطنين باقتحامه عبر باب الأسباط.. الجهاد الإسلامي: سنواصل حماية المسجد الأقصى المبارك

مدير المسجد الأقصى يحذر من اقتحامات المسجد المبارك

صالح يدين استهداف البعثات الدبلوماسية ويؤكد الالتزام بحمايتها

إيطاليا تدعو إلى حماية المدنيين في طرابلس الليبية

شاهد بالفيديو.. حل الخلافات ينتقل الی حرب في الشوارع بليبيا