بايدن والإنسحاب الكارثي من أفغانستان

العالم – قلم رصاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص"، أشار المقداد الى أنه في عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما، برز الارتباك نتيجة المشاكل الاقتصادية والركود الاقتصادي من عام 2004 الى 2008، مستذكرا بكتاب للكاتب فريد زكريا ذكر عن تراجع امريكا والعالم بعد أمريكا، ثم جاءت الحقبة الثانية بعد اوباما التي تبين فيها للجميع بأن هنالك الكثير من الارباكات نتيجة التحول باتجاه أمريكا اولا.

ونوه المقداد الى أن الطامة الكبرى التي كشفت النظام الامبريالي العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكوفيد، فهذه المرحلة تبين بان الجميع امام قراصنة جدد لا يعلمون كيفية التعامل مع الوافد الجديد لا اقتصاديا ولا اجتماعيا بل تعاملوا فيه كقراصنة وبان المستور من التفسخ الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المقداد الى ان هذا الانسحاب الامريكي كان مبرمجا، حيث كان منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباك الذي تحدث بانتهاء الانسحاب في عام2015، ثم لم يستطع وكذلك الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويرصد برنامج "قلم رصاص"، ما كتبته ايليز لابوت الباحثة الأمريكية في العلاقات الخارجية في صحيفة البوليتيكو الأمريكية تحت عنوان:"هذا كان طائر القطرس حول عنقه طوال العام": حيث قالت فيها:"تعد الذكرى السنوية للانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من افغانستان علامة فارقة تمثل احد أكبر اخطاء السياسة الخارجية في البلاد في التاريخ الحديث، لكن بالنسبة للرئيس جو بايدن فان الذكرى السنوية تمثل أيضا اللحظة التي بدأت فيها رئاسته بالخروج عن نطاق السيطرة وهي دوامة لم يتعاف منها حتى الآن تماما".

وتابعت الباحثة قائلة:" في غضون أيام انحرفت ارقام استطلاعات الرأي عن بايدن مع خيبة امل غالبية الأمريكيين في طريقة تعامله مع الانسحاب اظهر استطلاع ان ارقام الموافقة على بايدن انخفضت الى أدنى نقطة في رئاسته في ذلك الوقت وتأرجحا كبيرا في حقبة شديدة الاستقطاب نادرا ما تشهد تحولات كبيرة في الآراء العامة للرؤساء".

كما سلط البرنامج الضوء علىما كتبه الصحفي لويس مارتينيز الذي يغطي القضايا العسكرية لشبكة الـ"abc news"، حيث كتب مقالا تحت عنوان:" بعد عام واحد الجمهوريون، بايدن البيت الأبيض يجادلون حول الانسحاب من افغانستان"، حيث قال:" في الذكرى الاولى لاستيلاء طالبان على كابول تشاجر الجمهوريون في مجلس النواب مع ادارة بايدن حول المسؤول عن سلسلة الاحداث التي أدت الى انتصار طالبان والتعامل مع الانسحاب الفوضوي لـ150 الف افغاني".

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