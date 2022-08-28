شاهد.. سقوط كوبو يصعب حل أزمة تيغراي في اثيوبيا

العالم - افريقيا

تطور قد يصعّب سبل الحل في إثيوبيا، تمثّل بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، السيطرة على مدنية كوبو في اقليم أمهرة. في المقابل، اعترف الجيش الإثيوبي بخسارة المدينة وبرّر بأنّه انسحب منها لتجنّب سقوط ضحايا من المدنيين.

جرى ذلك وسط استمرار المعارك بين الطرفين على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث تتبادل الجبهة والقوات الحكومية الاتهامات بخرق الهدنة التي أعْلنتْ قبل خمسة أشهر.

واتهمتْ الجبهة، الجيش وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، بشنّ هجوم واسع النطاق على مواقعها في الجبهة الجنوبية. فردّ الجيش متهماً قوات تيغراي بتجاهل عروض السلام المقدّمة، وشن هجوم في منطقة تقع جنوبيّ تيغراي، وانتهاك الهدنة، وأعلن أنّه سيشن عمليات ضد أهداف عسكريةً في تيغراي.

السلطات الإثيوبية اكدتْ أنّها ستبقى على استعداد تام لنقاش غير مشروط للحل، لكنّها رغم ذلك ستشن عمليات تستهدف منْ وصفتْهم بالقوّات العسكرية المناوئة للسلام. داعيةً الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أنْ يبقوْا بعيدين عن المواقع التي تضم معدّات عسكريةً أو منشآت تدريب.