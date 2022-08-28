رئيسي : استقطاب 5 مليارات دولار مؤشر على الاستقرار الاقتصادي

العالم- ايران

جاء ذلك خلال تصريح رئيس الجمهورية باجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد؛ مشيدا بجهود الفريق الاقتصادي التي تكللت بهذا النجاح.

وعلى صعيد اخر، جدد رئيسي التاكيد على اهمية الحضور في المسيرات المليونية لاحياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)؛ موجها كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الشان لتكون عند كامل المسؤولية في تسهيل حركة الزوار وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

كما اوعز الى رؤساء المحافظات الحدودية بان يشرفوا على سير توفير الخدمات للزوار داخل المعابر الحدودية، وتجنيد الطاقات الشعبية في هذا الاطار.