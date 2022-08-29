مآلات زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر - الجزء الثاني

العالم - المغاربية

تتعدد عناوين المواجهات السياسية في تونس خلال الفترة المقبلة بين الرئيس قيس سعيد من جهة ومعارضيه من جهة اخرى في ظل مضيه في المسار الذي اعلنه قبل نحو عام.

باتت ليبيا ضحية عقد من المبادرات الدولية المتعثرة ما وضعها في دائرة مفرغة من النزاعات السياسية وتوابعها المسلحة.

لاتزال تصريحات احمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين داعيا للزحف نحو مدينة تندوف تثير الاستياء والغضب في الاوساط الجزائرية.

تتفاقم تداعيات الجفاف في المغرب ولاسيما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي حيث ادى انهيار محصول الحبوب الى قفزة بكلفة الامن الغذائي.

جدل واسع في الشارع الموريتاني اثارته تصريحات المفتش العام للدولة في شأن تحقيقات تتعلق بالفساد من دون الكشف عن اسماء اي من المتورطين.