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أقرا ان حلفاء بلديهما هم حلفاء 'اسرائيل'..

ماذا كتب كوشنر في مذكراته عن التطبيع السعودي الاماراتي؟

ماذا كتب كوشنر في مذكراته عن التطبيع السعودي الاماراتي؟
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تطرق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مذكراته "breaking History"، عن رؤية الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن التطبيع مع الكيان المحتل.

العالم - الامارات

قال كوشنر: "في مرحلة ما، أقر محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بأن حلفاء بلديهما هم حلفاء "إسرائيل"، وأن أعداء بلادهم هم أعداء "إسرائيل"، ذلك عندما سألتهم بصراحة عما إذا كانوا منفتحين على التطبيع، أعربوا عن رغبتهم في إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، لكنهم لم يبدوا العداء لإسرائيل".

وأضاف: "طلبت نصيحتهم حول كيفية التعامل مع المشكلة، بالنظر إلى صعوبة حل (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس. لقد أشاروا إلى أنه إذا كان بإمكاني إقناع "إسرائيل" بالموافقة على خطة موثوقة تتضمن دولة فلسطينية، والوصول إلى المسجد الأقصى، واستثمارات لتحسين حياة الشعب الفلسطيني، فقد يغير ذلك الديناميكيات. وأشاروا إلى أنه إذا رفض الفلسطينيون الخطة، فسيكونون أكثر انفتاحا".

المصدر: روسيا اليوم عن "CNN"

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