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قيادي في حماس يعلق على عملية إطلاق النار في سلواد

قيادي في حماس يعلق على عملية إطلاق النار في سلواد
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس، جاسر البرغوثي، إن عملية إطلاق النار في سلواد تأكيد على أن مقاومتنا متصاعدة حتى دحر الاحتلال، وهي بوصلة شعبنا لاسترداد حريته وكرامته.

العالم-فلسطين

وحذر في تصريح صحفي، الاحتلال الصهيوني من ازدياد وتيرة جرائمه، مشيرا إلى أن ذلك يعني اتساع بقعة الرصاص الموجّه صوب رؤوس جنوده ومستوطنيه، وأنه واهمٌ إن ظنّ أنّ شعبنا يمكن أن يرفع أمامه الراية البيضاء، مهما بلغت التضحيات.

وأكد أن تكبيرات أهلنا في سلواد فرحًا وابتهاجًا بعملية إطلاق النار في بلدتهم، يدلل على تجذر المقاومة في نفوس أبناء شعبنا، وإيمانهم العميق بها خيارًا استراتيجيًّا للخلاص والانعتاق من الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي، بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمنازل المواطنين فيها.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال أمس، حيث شهدت أربع عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

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قيادي في حماس يعلق على عملية إطلاق النار في سلواد

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