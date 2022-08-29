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الجيش السوري يوجه ضربات قاصمة لمواقع للنصرة بريف حماة

الجيش السوري يوجه ضربات قاصمة لمواقع للنصرة بريف حماة
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

واصل الجيش العربي السوري رده على خروقات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا والذين صعدوا أمس اعتداءاتهم بأوامر من مشغلهم ، بالتزامن مع تكبيده تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة في البادية الشرقية، في وقت تم فيه الإعلان عن مقتل 12 من القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها في مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي والشرقي.

العالم - سوريا

وفي التفاصيل، فقد أكد مصدر ميداني لـ"الوطن"، أن وحدات الجيش العاملة في قطاعي ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي من منطقة خفض التصعيد وجهت رمايات مدفعية مكثفة إلى مواقع ما تسمى غرفة عمليات "الفتح المبين" التي يقودها تنظيم "النصرة" في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي، كما دكت نقاط تمركز للإرهابيين في آفس والفطيرة وفليفل وسفوهن ومعارة النعسان والبارة ودير سنبل بأرياف إدلب الشرقية والشمالية والجنوبية.

وأوضح المصدر، أن استهداف الجيش للإرهابيين جاء بعد اعتداء مجموعات من "الفتح المبين" فجر أمس برشقات رشاشة ثقيلة على نقاط للجيش بمحور المشاريع في سهل الغاب، وفي محاور بريف إدلب الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين صعدوا أمس من اعتداءاتهم بمنطقة خفض التصعيد، في خرق جديد وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما استدعى من الجيش الرد المباشر.

وفي البادية الشرقية، خاضت وحدات من الجيش اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي، أثناء عملياتها البرية في تمشيط قطاعات ما بين باديتي السخنة ودير الزور، حسب قول مصدر ميداني لـ"الوطن"، والذي أشار إلى تكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تكثيف وجوده في بادية دير الزور الغربية.

من جهة ثانية، أعلنت ما تسمى "قوات تحرير عفرين" التي تدور في فلك "قوات سورية الديمقراطية – قسد" قتل 12 من جنود ومسلحين تابعين للقوات التركية وإصابة 15 آخرين في عمليات نفذتها بأماكن متفرقة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية بريف حلب الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.

وحسب بيان لهذه "القوات" ، فإن هذه العمليات نفذتها في مناطق الباب وإعزاز ومارع وناحية شيراوا بريف عفرين خلال الفترة ما بين الثامن عشر والسابع والعشرين من آب الجاري.

ووفق البيان، فإن سلسلة العمليات التي نفذتها "قوات تحرير عفرين" تأتي رداً على الهجمات المتواصلة التي تشنها القوات التركية وتسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، واصفاً الاعتداءات التركية بأنها "إبادة جماعية وفاشية"، متوعدة بمواصلة الرد على هجمات قوات التركية ومرتزقته.

وأسفرت العمليات، حسب البيان، عن مقتل ثلاثة من الجنود التركية وإصابة سبعة آخرين إضافة إلى مقتل تسعة من المسلحين وإصابة ثمانية آخرين.

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