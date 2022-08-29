محافظ الحسكة ومسؤولي في الصليب والهلال الأحمر يبحثون تأمين المياه

العالم - سوريا

وأكد صيوح ضرورة إيصال رسالة عبر المنظمات والهيئات الأممية لإيجاد حل نهائي لمحطة مياه علوك وتحييدها عن الاعتداءات مشيراً إلى أنه تم البحث مع الوفد زيادة الدعم المقدم بهدف تخفيف معاناة الأهالي نتيجة انقطاع مياه الشرب عبر تنسيق الجهود وإدارة الموارد المائية وتسيير صهاريج المياه على مدار الساعة وتعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع.

من جهتهما أعلن مسؤولا قسم المياه في الهلال والصليب الأحمر أن محافظة الحسكة من ضمن أولويات الاستجابة في مجال المياه نظراً لازدياد الحاجة إليها ويتم عبر التعامل التشاركي توزيع المياه عبر الصهاريج وملء الخزانات المنتشرة في أماكن التجمعات السكانية وفي جانب آخر يتم التنسيق مع مؤسسة المياه لتأمين الاحتياجات الفنية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمختلف محطات المياه إضافة لتقديم الدعم في مجالات المخابز والكهرباء والنظافة.