سعودي يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على أخيه المفقود

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وفي التفاصيل، أعلن السعودي، فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "مكافئه مليون ريال (1000000) لمن يعثر على أخيه تركي عبد الهادي الهواشله".

وكان هذا المواطن السعودي قد أعلن في وقت سابق عن فقدان الاتصال بأخيه تركي، مشددا في تغريدة بهذا الشأن على أنه "لن يهدأ لنا بال ولن نرتاح حتى يتم العثور على أخي تركي، وهو أمانة في أيادي جهات الأمن".

وكان تركي بن عبد الهادي بن سالم الهواشلة الدوسري قد انقطع الاتصال به واختفى في ظروف غامضة يوم 2 أغسطس الجاري بمدينة الرياض، حيث عثر على سيارته ومقتنياته الشخصية بداخلها، فيما لم يعثر له على أثر.