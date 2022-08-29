الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قتلى وجرحى وحرق منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة بريف الرقة الشرقي

قتلى وجرحى وحرق منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة بريف الرقة الشرقي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قتل أربعة أشخاص وجرح آخرون كما أحرقت منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف الرقة الشرقي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلي أن الاشتباكات المسلحة بدأت منذ يوم السبت في القرية بين فخذين من عشيرة البريج بسبب خلاف على دور في محطة وقود بمنطقة جديدة كحيط تطور إلى مشاجرة كان أحد أطرافها عنصر تابع لميليشيات “قسد” حيث قام باستدعاء قوة كبيرة من المليشيا قاموا بإطلاق النار ليتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” ما أسفر عن مقتل كل من محمد متعب وعبد الحق الذويخ وعلي العبد الله وعيسى هلال وإصابة آخرين.
الأمر الذي أثار حالة من الفوضى والتوتر وخلال عملية تشييع القتلى تم إحراق 16 منزلا في القرية عائدة لطرفي الخلاف.

يذكر أن وتيرة الاقتتالات العشائرية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” حيث وقع قبل أيام اقتتال في شارع القطار في الرقة سقط فيه شقيقين اثنين وأصيب طفل بجروح، وحدث اقتتال في بلدة الحصان في ريف دير الزور وقتل فيه شخص، بالإضافة إلى اقتتال وقع في مدينة الطبقة وآخر في مدينة الشحيل.

وتشير المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” وعناصر تابعين لها هم من يقفون وراء إثارة النعرات العشائرية ويدفعون لحدوث حالات الاقتتال.

روابط ذات صلة

اهالي 'ذيبان' يحرقون نقطة تابعة لـ'قسد' في دير الزور

'قسد' تعتقل عددا من النساء في مخيم الهول بالحسكة

"قسد" تحاصر عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مهجة القدس: جلسة للأسير خليل عواودة للنظر في الالتماس المقدم له..غدا

قاووق : لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغيير هوية لبنان وموقعه

قتلى وجرحى وحرق منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة بريف الرقة الشرقي

الخارجية الألمانية: حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس قرار غير معقول

بالفيديو: كوريا الجنوبية تطور قوارب عسكرية اعتراضية عالية السرعة

بالفيديو.. محلل سياسي: هناك أياد تعبث بأمن العراق وتثير الفوضى