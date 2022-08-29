تغلغل التطبيع

العالم – حديث البحرين

ويسلط برنامج "حديث البحرين" الضوء على عدم ترك النظام البحريني قطاعا بحرينيا الا ويحاول ادخال الصهاينة اليه حتى وصل الأمر أخيرا الى السعي الحثيث لتغيير الهوية الوطنية لأحد أحياء المنامة وتحويله الى حي يهودي ليصبح طابعه صهيونيا.

ويناقش برنامج"حديث البحرين" قضية مساعدة النظام البحريني التجار على شراء البيوت القديمة في الحي، الذي سيصبح يهوديا وبعضها بأسعار غالية جدا ومشروع تغيير هوية المنامة الوطنية يحظى بدعم مباشر من الملك حمد وأيضا نجله رئيس الحكومة ولي العهد .

وكانت وسائل اعلام صهيونية قد قالت ان البحرين باتت مركزا لتعزيز وجود الجاليات اليهودية في الخليج الفارسي في ظل سياسات النظام البحريني القائمة على تكريس التطبيع.

وفيما اذا كانت قد بدأت مشاريع ما بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني أكد ضيف البرنامج امين العام جمعية العمل الاسلامي في البحرين من مدينة قم المقدسة السيد عبد الله الصالح ان المشروع الاستعماري في المنطقة هو مشروع واحد منذ بدايته بهذه العوائل الدخيلة على منطقة الخليج الفارسي أو بإقحام الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة.

واضاف الصالح بانه اليوم عندما نرى تحديات كبيرة فهنالك رؤية من أجل تحرر المنطقة وابتعادها عن هذا المحور الاستعماري فنرى أن تلك الانظمة ذاتها تستنفر مجددا من أجل تنفيذ هذا المشروع ومن أجل العمل عليه.

ويتم مناقشة موضوع مع ضيوف الحلقة:

-امين العام جمعية العمل الاسلامي في البحرين عبد الله الصالح

-الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى

التفاصيل في الفيديو المرفق ...