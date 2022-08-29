قلق صهيوني من تهديدات حزب الله اذا ما رفض الكيان اعطاء لبنان حقوقه البحرية

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج الى مناقشة التلفزة العبرية مآلات مباحثات فيينا والاتفاق النووي مع طهران معتبرة أنها تفرض شروطها بقوة بينما واشنطن لا تملك سوى الاستجابة.

على خط آخر كانت صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مدار بحث على الشاشات العبرية التي أولت تطور هذا الملف عناية خاصة.

كما تناول البرنامج مسار الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران لا يعجبان الصهاينة الذين يرون علوا لكعب طهران عبر تحكمها في مجريات المباحثات وفرض مطالبها وشروطها على واشنطن هذا ما تقوله الرابعة العبرية.

وحول التهكم الصهيوني على موقف واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق والاحباط لدى تل ابيب من تمسك ايران بشروطها ونجاحها الى حد كبير في فرض سياقها على وقع المفاوضات أكد الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان هنالك حالة من الاحباط وسخط وما تحدث عنه رئيس الموساد الاسرائيلي ديفيد برنيع كان المعبر والأكثر وضوحا عن حالة السخط الصهيونية التي تشعر بأن هنالك حالة تخلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن كيان الاحتلال ليس من باب الخضوع للشروط الايرانية وانما من باب الصمود الايراني الذي تمكن من تحقيق هذا الانجاز ودفع الجانب الامريكي من التراجع عن السياسات التي كانت تل أبيب سببا فيها.

وتطرق البرنامج الى الخوف من تهديدات الامين العام لحزب الله لتل ابيب اذا ما رفضت او ماطلت في اعطاء لبنان حقوقه البحرية في مباحثات ترسيم الحدود بحسب ما جاء في تقرير للقناة الـ13 العبرية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية " نستضيف :

- الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6333633