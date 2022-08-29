الجامعات السورية تتقدم بالتصنيف العالي

العالم – صدى سوريا

ويناقش البرنامج الصعوبات الهائلة التي واجهت الدولة السورية في تقديم خدماتها التعليمية من الحرب الى الحصار الا انها بذلت جهودا جبارة للتعامل مع تداعيات الحرب على منظومة التعليم العالي وبدأت بإعادة بناء وتنشيط التعليم العالي كضرورة وتحد كبير تطلب بذل جهود جماعية مكثفة من الجهات التعليمية وصولا الى التصنيف العالمي للجامعات السورية عالميا وبالذات جامعة دمشق.

وتطرق البرنامج الى فقرة هاشتاغ والعنوان اين تقف الجامعات السورية ضمن التصنيف العالمي للجامعات، حيث نشرت صحيفة الوطن قائلة:" ان سمعة الجامعة تعتبر من أهم المعايير التي تسهم في رفع تصنيف الجامعات ضمن التصنيفات الدولية الأساسية (التايم وQs وشنغهاي). وتأخذ السمعة الأكاديمية والعلمية للجامعة 20 بالمئة من قيمة هذا التصنيف إضافة إلى معايير فرعية على رأسها سمعة خريج الجامعة وإنجازاته وحضوره في سوق العمل وفيما إذا حصل أحد خريجي الجامعة على جائزة نوبل.. إلخ.

وتأتي النسب الأخرى الداخلة في التصنيف تباعاً من حيث الأهمية كـ«النشر العلمي في المجلات العلمية الكبرى وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث التي نشرت باسم الجامعة أو باسم أساتذة وباحثي وطلاب الدراسات العليا".

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- د. محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق

التفاصيل في الفيديو المرفق ...