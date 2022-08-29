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كيف يبدو المشهد في الشارع العراقي ببغداد

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد محمد القيم مراسل العالم في بغداد أن المشهد في الشارع العراقي وخاصة في العاصمة بغداد يسير نحو تأزم مستمر حيث سمع اطلاق العيارات النارية قرب وزارة الدفاع ومن وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء في بغداد.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، وخلال تغطية خاصة حول اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمل السياسي نهائيا، لفت مراسلنا الى توجه القوات الامنية العراقية الى القصر الجمهوري من أجل منع التظاهرين عن طريق استخدام العيارات النارية وهنالك اشاعات تتحدث عن سقوط قتيلين.

هذا وقد دعتْ القياداتُ العراقية إلى اختيارِ طريقِ الحوار وتجنبِ الفوضى، وحذروا من تحولِ الحراكِ السياسي الى خلافٍ يهدّدُ السلمَ الوطني. وحذرَ رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي من أنّ الأزمةَ السياسية في العراق تهدّدُ أمنَه ودعا الجميعَ الى تقديمِ تنازلات، فيما جدّدَ رئيسُ البرلمان محمد الحلبوسي تأييدَهُ لمبادرة الحوارِ الوطني ودعا الى المضي بانتخاباتٍ مبكرة.

وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد اعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا، على إثر التطورات السياسية التي يشهدها العراق. وعلى اثر سماع انصاره الاعتزال خرجوا في تظاهرات واقتحموا المنطقة الخضراء وسيطروا على القصر الرئاسي في وقت اعلنت العمليات المشتركة العراقية حظرا شاملاً للتجوال في العاصمة العراقية بغداد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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