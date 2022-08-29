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نبتة برية تقتل السرطان

نبتة برية تقتل السرطان
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

نبتة برية "كيميائية" تقتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم "الرجلة أو الفرفحينا".

العالم- منوعات

فهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

وفي هذا السياق أثبتت دراسة أخيرة أن البقلة (أو الرجلة الشائع في محيط بحر الأبيض المتوسط) والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة أيضًا في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

وقد قام العلماء بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأفادوا أن تناول البقلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية, ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم. هذا بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

الفوائد العجيبة الأخرى لهذه العشبة و أبرز العلاجات التي أوردتها هذه الدراسة:

1- منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة
2- طرد الديدان الحلقية من الجسم
3- تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط
4- إيقاف التقيؤ والوحام
5- علاج الثآليل
6- إيقاف نزيف الدم
7- علاج الصداع والحمى

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