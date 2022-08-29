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الكويت تعلن فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان

الكويت تعلن فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الكويت رسميا، الاثنين، فتح باب التقدم للترشح لمجلس الأمة (البرلمان) ابتداء من اليوم 29 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك بعد صدور مرسوم أميري بتحديد موعد الانتخابات التشريعية الجديدة.

العالم- الكويت

وحدد المرسوم يوم 29 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات بعد أسابيع على صدور قرار أميري بحل البرلمان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وجاء حل البرلمان، مطلع أغسطس، في أعقاب خلافات جديدة مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة، الشيخ “أحمد النواف الصباح”، نجل أمير البلاد.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 5 ديسمبر2020، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا؛ ما سبب صداما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفض المعارضة وجود رئيس الوزراء السابق الشيخ “صباح الخالد” ورئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم”.

وينص الدستور الكويتي، في حال حل مجلس الأمة، على عقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يوما) من نشر مرسوم حل المجلس القديم.

وستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات في تاريخ الكويت يتم التصويت فيها بالبطاقة الشخصية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن.

ووفق بيانات رسمية، فإن أسماء الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة، يبلغ 795 ألفا و920 ناخبا، بينهم 388 ألفا و107 من الذكور، فيما يبلغ عدد الإناث 407 آلاف و813.

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